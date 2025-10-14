Китай и США на фоне угроз Трампа ведут торговые консультации

По данным Минкоммерции КНР, в понедельник состоялись переговоры на рабочем уровне

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Рабочие группы торговых ведомств КНР и Соединенных Штатов продолжают вести консультации на фоне угроз американского президента Дональда Трампа обложить китайские товары дополнительными 100-процентныи пошлинами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай и США поддерживают контакты через механизм двусторонних торгово-экономических консультаций. Вчера состоялись переговоры на рабочем уровне", - говорится в распространенном комментарии в связи с информацией, что Пекин якобы отклонил предложение американских властей провести телефонный разговор по поводу ужесточения экспортного контроля КНР в отношении редкоземельных металлов. Эта мера вызвала резкую реакцию в Белом доме, который пригрозил китайской стороне введением новых пошлин.

Как уточняется в заявлении Минкоммерции, Китай ранее изложил свою позицию по поводу таких намерений США. "Мы хотели бы еще раз подчеркнуть: меры в отношении редкоземельных металлов и связанных с ними товаров - законные действия, принятые китайским правительством в соответствии с законами и правилами в целях совершенствования национальной системы экспортного контроля, - отмечается в нем. - Китай, выступая в качестве ответственной крупной державы, всегда решительно защищал свою национальную и общую международную безопасность".

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Это вызвало недовольство президента США Дональда Трампа, который на следующий день пригрозил Пекину повышением пошлин на 100% и ограничениями на поставки программного обеспечения с 1 ноября или ранее. Таким образом, суммарные тарифы Соединенных Штатов на товары из Китая могут составить 130%.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, китайская сторона в январе - сентябре нарастила экспорт редкоземельных металлов на 12,6% в годовом исчислении, до 48,35 тыс. тонн. Стоимость поставок за девять месяцев, напротив, сократилась на 7,8%, до $342,3 млн.