Виртуальный оператор Сбера увеличил базу абонентов до более 4,6 млн человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Абонентская база виртуального оператора связи СберМобайл превысила 4,6 млн клиентов, драйвером этого стало расширение географии присутствия, сообщили ТАСС в компании.

СберМобайл в III квартале 2025 года увеличил абонентскую базу до 4,6 млн клиентов. Ежеквартальный рост составил более 800 тыс. абонентов благодаря расширению географии присутствия до всех 89 регионов", - сообщили там.

В компании напомнили, что она стала первой из федеральных операторов, кто запустил продажи SIM-карт в ДНР, в Запорожской и Херсонской областях. СберМобайл также представлен в ЛНР и в Крыму.

В III квартале СберМобайл снизил процент оттока пользователей до около 2%, что, как говорят в компании, является низким показателем на рынке. А база абонентов выросла даже несмотря на традиционный спад продаж летом, поделился глава СберМобайла Сергей Волков.