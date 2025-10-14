Эксперт Красноженов объяснил рост цен на олово

Он связан с увеличением спроса в секторе электроники, уточнил руководитель управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Цены на олово с начала 2025 года выросли примерно с $30 000 до $37 500 за тонну, что обусловлено увеличением спроса со стороны сектора электроники. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

По словам эксперта, отказ от использования свинца при производстве проводников, а также растущее применение олова в технологиях 5G, солнечных батареях и водородной энергетике будут поддерживать спрос на металл в долгосрочной перспективе.

"Потребление олова будет все теснее коррелировать с темпами роста потребления электроники. Доля проводников без свинца может вырасти до 90% к 2030 году", - сказал Красноженов.

Аналитик также обратил внимание на то, что Китай, являясь крупнейшим потребителем и производителем олова, зависит от импорта на 30-35%. Нестабильность поставок из Мьянмы - третьего по величине поставщика - создает дополнительные риски для рынка.

Россия, обладая значительными запасами олова, пока занимает незначительную долю в мировом производстве металла, отметил Красноженов.

Эксперт добавил, что благоприятная макроэкономическая статистика из Китая - в частности, данные по промышленному производству и экспорту-импорту, оказывает поддержку ценам на промышленные металлы, включая олово.