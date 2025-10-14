Финансирование госзаказа на беспилотники сократится на ближайшие три года

В бюджете на эти цели заложили 2,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минпромторг России планирует сократить финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на беспилотники для госструктур на ближайшие три года, пишут "Ведомости" со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова.

"2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта [по беспилотным авиационным системам] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий", - заявил Чекушов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, посвященном обсуждению федерального бюджета.

Как отмечает газета, за два года с начала действия нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), то есть за 2024 и 2025 годы, на ГГЗ по дронам было выделено 7,11 млрд рублей. На три ближайших года - 2026-2028 годы - в бюджете заложено 2,3 млрд рублей, или примерно по 750 млн рублей в год.

Представитель министерства уточнил газете, что 2,3 млрд рублей планируется распределить Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2026-2028 годы.

Представитель ГТЛК заявил изданию, что компания фиксирует "высокий спрос на БАС" по ГГЗ со стороны федеральных и региональных ведомств, а также госкомпаний на 2026 год. По его словам, большую часть потребностей госзаказчиков составляют БАС "легких" типов - легкие мультироторы и легкие самолеты. Такая структура спроса объясняется тем, что потребители "реализуют функции государственного учета и контрольно-надзорной деятельности, а также осуществляют различные виды мониторинга".