"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление нового утильсбора на автомобили

В общественной организации считают, что решение об утилизационном сборе принимается "в неоднозначный для авторынка период"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" попросила рассмотреть возможность отсрочить вступление в силу нового механизма расчета утилизационного сбора на автомобили на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями. Об этом говорится в письме председателя "Деловой России" Алексея Репика в адрес первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова (есть в распоряжении ТАСС).

Как напомнили в организации, Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняются льготные коэффициенты для частных лиц, ввозящих иномарку с мощностью двигателя до 160 л. с. для личного пользования. Предполагаемая дата вступления в силу новых правил - 1 ноября 2025 года.

В письме отмечается, что введение нового подхода позволит не только поддержать официальных дилеров транспортных средств, но и защитить потребителей от недобросовестных поставщиков. "Вместе с тем общероссийская общественная организация "Деловая Россия" видит обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей. Главной причиной является то, что несмотря на необходимость и комплексную проработку данного решения, оно принимается в неоднозначный для авторынка период", - говорится в письме.

В конце календарного года у покупателей наблюдаются затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур. По данным экспертов, средний срок доставки автомобиля из-за рубежа после оплаты занимает от 30 дней. "Отдельно необходимо отметить, что многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта акта на федеральном портале regulation.gov.ru, несмотря на то, что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее", - отмечается в письме.

"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке столкнулись и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, просим Вас, Денис Валентинович, рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе - октябре 2025 года", - говорится в обращении.