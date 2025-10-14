Путин: соглашения форума РЭН укрепят международное партнерство в энергетике

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Глава государства рассчитывает, что достигнутые в рамках РЭН договоренности послужат дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса и укреплению международного партнерства.

"Наша страна вновь принимает представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов из многих государств мира, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. <...> А ведущие российские и зарубежные производители, сервисные компании традиционно представят на площадке "Энергетической недели" свои достижения, готовые продукты и прорывные проекты", - говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Уверен, что заинтересованное участие делегатов форума в дискуссиях, круглых столах и пленарных заседаниях, а также достигнутые договоренности и соглашения послужат дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса и укреплению международного партнерства на благо стран и народов", - указал президент.

Он подчеркнул, что современная энергетика является высокотехнологичной и динамично развивающейся отраслью, предъявляющей спрос на передовые разработки промышленности и науки.

"Очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик", - отметил Путин.

"Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго", - заключил глава государства.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 15-17 октября.