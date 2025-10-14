Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Курс юаня составлял 11,126 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение ведущих индексов. Курс юаня также снижался в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,39% - до 2 566,21 и 999,83 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 5,35 копейки - до 11,126 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 563,52 (-0,5%) индекс РТС составлял 998,79 пункта (-0,5%). В это же время курс юаня опускался до 11,122 рубля (-5,75 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,2% и находился на уровне 2 581,61 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.