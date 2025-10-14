ННК инвестирует в проекты в Хабаровском крае свыше 1 млрд рублей

Компания в крае располагает собственной разветвленной сетью из 125 автозаправок, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Компания "ННК" планирует направить более 1 млрд рублей в строительство и реконструкцию автозаправочных станций и в модернизацию нефтебазы в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале по итогам встречи в Москве с президентом компании Эдуардом Худайнатовым.

"Отдельно с Эдуардом Юрьевичем обсудили возможности строительства АЗС ННК в Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, технического перевооружения нефтебазы в Советской Гавани и реконструкции АЗС в Николаевске-на-Амуре. Компания готова вложить в эти проекты более миллиарда рублей. И мы, конечно, очень заинтересованы - ведь явную выгоду прежде всего получат жители Хабаровского края", - написал Демешин.

Он уточнил, что компания в крае располагает собственной разветвленной сетью из 125 автозаправок, 15 из которых находятся на отдаленных территориях. ННК, добавил губернатор, старается сдерживать цены, разница с частниками в некоторых муниципалитетах достигает 15 рублей за литр моторного топлива.