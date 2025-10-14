Рост ВРП Красноярского края за три года прогнозируется на уровне 3,4%

За восемь месяцев 2025 года индекс промышленного производства снизился до 97,5%, сообщила министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт за 2026-2028 год вырастет на 3,4% и составит 5,3 трлн рублей. Об этом на заседании правительства края сообщила министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.

"За три прогнозных года объем ВРП увеличится на 3,4% и достигнет 5,3 трлн рублей. Но структура ВРП по-прежнему существенно не изменится. Около половины объема регионального продукта будет давать промышленный комплекс края", - сообщила министр.

Темпы прироста промышленного производства сократятся до среднегодовых в 0,7% в 2026 - 2028 годах. По данным Магдибур, за восемь месяцев 2025 года индекс промышленного производства снизился до 97,5%. Темпы роста оборота розничной торговли за 8 месяцев текущего года составили 1,1% при том, что в аналогичный период прошлого года они составляли 10,1%. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в крае, объем инвестиций в экономику региона за первые полгода вырос на 32,5%.

Министр признала, что формирование прогнозного плана социально-экономического развития края на 2026 - 2028 годы в условиях "сохранения неблагоприятных внешнеэкономических факторов функционирования экономики, как в крае, так и страны в целом". Среди них усиление протекционистской политики отдельных стан, сохранение санкций и жесткая кредитно-денежная политика Центробанка РФ, проводимая в целях обеспечения макроэкономической стабильности.

Краевое правительство на заседании во вторник одобрило план социально-экономического развития.