В 2026 году на госпрограмму "Содействие занятости" направят почти 65 млрд рублей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что сумма по сравнению с 2025 годом уменьшается благодаря снижению уровня безработицы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Финансирование на реализацию государственной программы "Содействие занятости" в 2026 году составит почти 65 млрд рублей, сумма по сравнению с 2025 годом уменьшается благодаря снижению уровня безработицы в стране. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Сегодня мы с вами наблюдаем, что ситуация на рынке труда стабильна. На данный момент в августе мы увидели уровень безработицы на отметке 2,1%. Мы прогнозируем, что эта ситуация у нас имеет пока стабильный тренд", - сказал он.

Котяков отметил, что в ряде сегментов экономики в РФ сформировался высокий спрос на кадры. В первую очередь он направлен на представителей рабочих профессий.

"В целом на реализацию государственной программы "Содействие занятости" у нас предусмотрено почти 65 млрд рублей. Сумма финансирования государственной программы снижается по отношению к уровню 2025 года", - добавил он.

По словам министра, в первую очередь это связано со снижением расходов, направленных на выплату пособий по безработице, так как с учетом текущего низкого уровня безработицы в РФ существенно сокращается число получателей данного пособия.

"При этом я сразу бы хотел отметить, что мы индексируем пособия по безработице по уровню фактической инфляции. На следующий год оно превысит 16 тысяч рублей", - напомнил Котяков.