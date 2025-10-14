ГДР "О’Кей" росли на 10% на фоне согласования сделки по приобретению сети

По данным на 10:30 мск, расписки компании росли до 33,76 рублей за бумагу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) торговой сети "О’Кей групп" росла на Московской бирже почти на 10%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне согласования ФАС сделки по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей".

По данным на 10:30 мск, расписки компании росли на 9,9%, до 33,76 рублей за бумагу. К 10:41 мск расписки "О’Кей" замедлили рост и торговались на уровне 33,9 рублей за бумагу (+7,1%).

Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О’Кей". В соответствии с ранее согласованным ведомством ходатайством, ООО "Земун" приобрело 99,56% ООО "О'Кей". После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов. По оценкам ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.