Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

В годовом выражении за январь - сентябрь 2025 года курс вырос на 21,2%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в сентябре 2025 года снизился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - сентябрь 2025 года курс вырос на 21,2%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 3,3%, а с начала года - вырос на 25,1%. К евро снижение относительно предыдущего месяца составило 4,2%, с начала года продемонстрирован рост на 12,9%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.