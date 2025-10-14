В Удмуртии средства на закупку льготных лекарств выросли в 1,8 раза за два года

Также создана сеть из 45 кабинетов репродуктивного здоровья

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Объем бюджетных средств на закупку льготных лекарств в Удмуртии вырос более чем в 1,8 раза за два года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики по итогам рабочей встречи главы региона Александра Бречалова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

"Стороны обсудили кадровую ситуацию в здравоохранении и финансирование льготного лекарственного обеспечения. За два года количество средств, выделяемых из бюджета республики на закупку льготных лекарств, выросло более чем в 1,8 раза", - отмечается в сообщении.

Бречалов сообщил о крупнейших инфраструктурных проектах, реализующихся в республике. В их числе - строительство новых корпусов Республиканской клинической туберкулезной больницы и капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы с общим финансированием 1,13 млрд рублей, который завершится в 2027 году.

В качестве мер, направленных на повышение рождаемости, в Удмуртии создали сеть из 45 кабинетов репродуктивного здоровья. Там можно получить консультацию по вопросам репродуктивного выбора и подготовке к беременности. Пациенты, готовящиеся к процедуре ЭКО, могут пройти бесплатное обследование. Такой возможностью уже воспользовались 487 семей. Всего за восемь месяцев 2025 года был выполнен 591 цикл ЭКО.

По словам главы Удмуртии, в республике уделяется большое внимание диспансеризации. "За девять месяцев этого года профилактические обследования прошли почти 444 тыс. человек", - приводятся слова Бречалова в сообщении. Он отметил, что это помогло значительно повысить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний.

В 2024 году в республике был создан центр кадровой работы Минздрава Удмуртии для решения кадровых вопросов. Благодаря всем мерам поддержки с начала года в отрасль здравоохранения республики пришло 658 врачей и 1 310 средних медицинских работников.