ВЭБ.РФ: на развитие ТЛЦ "Артем" направили более 10 млрд рублей

Проект позволит повысить доступность и улучшить качество услуг транспорта, сообщили в пресс-службе госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей направлено на развитие транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Артем" в Приморском крае, который станет крупнейшим "сухим портом" на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе госкорпорации ВЭБ.РФ.

Помимо транша, направленного Сбером в рамках механизма "Фабрика проектного финансирования" в размере 8 млрд рублей, ТЛЦ "Артем" как приоритетный инвестиционный проект на территории Дальнего Востока получил также 2,3 млрд рублей за счет льготного финансирования ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России", - говорится в сообщении.

Договор синдицированного кредита по проекту строительства мультимодального транспортно-логистического центра в Приморском крае в рамках "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ и Сбербанк подписали 18 июля 2025 года. В ходе Восточного экономического форума в сентябре текущего года старт его работе дал президент России Владимир Путин.

Бюджет проекта оценивается в 40,3 млрд рублей. Объем средств синдиката ВЭБ.РФ и Сбербанка составляет 31,5 млрд рублей сроком на 15 лет. Участие ВЭБ.РФ в финансировании проекта утверждено в объеме 7,4 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей - льготное финансирование ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России. Проект выполняет компания "Фининвест".

"ТЛЦ "Артем" станет крупнейшим "сухим портом" с современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой, способной предоставлять грузовладельцам качественный логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. На терминале будут применяться технологии ускоренной обработки контейнерных поездов, погрузки контейнеров в полувагоны, а также обслуживаться поезда повышенной длины", - отметили в ВЭБ.РФ.

Реализация проекта направлена на укрепление транспортно-логистической инфраструктуры страны и увеличение перерабатывающей способности морских портов, будет способствовать достижению задач, поставленных президентом Российской Федерации, связанных с увеличением объема перевозок по международным транспортным коридорам. "Проект позволит повысить доступность и улучшить качество услуг транспорта, будут созданы новые рабочие места для жителей Дальнего Востока", - добавили в госкорпорации.