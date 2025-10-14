Эксперт Карасев: Киев без колебаний устроит ядерную катастрофу на ЗАЭС

Политолог напомнил о ракетном ударе ВСУ по Каховской ГЭС на Днепре, который привел к страшным последствиям

Редакция сайта ТАСС

ЗАЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Киевский режим готов без колебаний устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы как можно сильнее навредить РФ, как он это сделал с Каховской ГЭС. Такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.

6 июня 2023 года от ракетного удара ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС на Днепре. Она не только обеспечивала электроэнергией несколько областей, но и регулировала сток из Каховского водохранилища для орошения и водоснабжения засушливых регионов, в том числе Херсонской и Запорожской областей. Разрушение ГЭС унесло жизни 59 человек. Были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, Каховское водохранилище фактически перестало существовать. При этом оно служило основным источником пополнения пруда-охладителя ЗАЭС, необходимого для охлаждения реакторов и других технологических процессов.

"Киев заинтересован в ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, и он устроит ее, не колеблясь. Ведь ничто их не остановило от удара по Каховской дамбе, который привел к таким страшным последствиям, к трагедии. Здесь то же самое, они будут стараться играть на повышение, на эскалацию и пытаться атаковать Запорожскую атомную станцию в Энергодаре", - считает Карасев.

Он добавил, что это доказывают и неоднократные попытки Вооруженных сил Украины "достать ударными беспилотниками Курскую атомную станцию". "Поэтому никаких вариантов касаемо договороспособности Зеленского и компании нет. Они не договороспособны, они понимают только язык силы", - уверен эксперт.

Запорожская АЭС уже три недели работает на аварийных дизель-генераторах, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена из-за обстрела ВСУ 23 сентября, специалистам пока не удалось приступить к ее восстановлению. При этом 6 октября ЗАЭС и Энергодар подверглись очередным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 км от периметра атомной станции. 9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. В то же время на станции ТАСС сообщили, что о сроках восстановления говорить еще рано.