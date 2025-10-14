Цена нефти Brent опустилась ниже $62 впервые с 8 мая

К 11:53 мск фьючерс торговался на уровне $61,98 за баррель

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 8 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:37 мск, стоимость Brent снижалась на 2,27%, до $61,95 за баррель.

К 11:53 мск Brent замедлил снижение, торговался на уровне $61,98 за баррель (-2,22%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 2,49% - до $58,23 за баррель.