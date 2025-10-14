FT: КНР может сорвать планы оружейников Запада контролем поставок редкоземов

Западные компании опасаются, что возобновившийся торговый спор между США и Китаем вызовет хаос в цепочках поставок, пишет газета со ссылкой на источники

© Justin Sullivan/ Getty Images

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Западные компании опасаются, что возобновившийся торговый спор между США и Китаем вызовет хаос в цепочках поставок редкоземельных металлов и может задержать производство вооружений на Западе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Руководители оборонного сектора заявили, что новые меры экспортного контроля со стороны Китая могут привести к задержке производства некоторых компонентов вооружений и росту цен, несмотря на недавние усилия по созданию запасов редкоземельных элементов (РЗЭ). Они имеют решающее значение для различных оборонных технологий, связанных с выпуском истребителей F-35, ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников.

По словам представителя немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA, новые меры Минкоммерции КНР "будут иметь далеко идущие последствия для поставок соответствующей продукции в Германию и Европу", приведут к разрыву в глобальных цепочках поставок и увеличению расходов для потребителей и промышленности.

Как считает эксперт по важнейшим минералам Центра стратегических и международных исследований США Грейслин Баскаран, новые меры Пекина нанесут значительный ущерб оборонному сектору Запада. В соответствии с ними изымаются "даже следовые количества китайских материалов из иностранных военных ресурсов, что крайне негативно сказывается на экономике", сказала она.

Согласно заявлению американского технологического стартапа ePropelled, производящего двигатели для беспилотников, китайские экспортные ограничения "грозят задержкой производства, возможным повышением затрат, что потенциально может привести к дорогостоящим доработкам и поиску альтернативных источников поставок". Представители ASD - европейской ассоциации, представляющей интересы аэрокосмической, оборонной промышленности, заявили, что "сотрудничают с ключевыми компаниями, работающими с редкоземельными металлами, чтобы ограничить возможное негативное влияние на бизнес" мер КНР.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.