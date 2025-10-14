В РФ впервые изготовили оборудование для предотвращения выбросов серной кислоты

Гендиректор "Топтеха" Алексей Поляков отметил, что компания готова обеспечить оборудованием российские предприятия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В РФ впервые произвели и ввели отечественный блок управления кислотным туманом, позволяющий предотвращать выбросы серной кислоты, в том числе на НПЗ, сообщили ТАСС в инжиниринговой компании-разработчике "Топтех". Оборудование может быть использовано для замены выходящих из строя западных блоков.

"Топтех" спроектировала и изготовила уникальное для российского рынка оборудование - блок управления туманом, который предназначен для предотвращения выбросов мелкодисперсных частиц серной кислоты в атмосферу", - сказали в компании.

Головной образец оборудования, являющийся частью установки производства серной кислоты методом мокрого катализа, прошел приемочные испытания и введен в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем заводе в России, отметили в компании. "Российский образец блока управления туманом кислоты полностью совместим с установками мокрого катализа и может быть использован для замены вышедших из строя аппаратов западных производителей", - уточнили в "Топтехе".

Как отметил гендиректор "Топтеха" Алексей Поляков, компания готова обеспечить оборудованием российские предприятия. Блок на 75% собран из российских комплектующих, компания намерена в дальнейшем полностью отказаться от оставшихся импортных компонентов.