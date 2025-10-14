В развитие энергоснабжения аэропорта Толмачево вложат около 250 млн рублей

Предусмотрено увеличение общей мощности до порядка 30 МВт к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Строительство отпаечной линии длиной 4 км и расширение подстанции планируется реализовать для улучшения энергоснабжения новосибирского аэропорта имени А. И. Покрышкина. Оценочная стоимость всех мероприятий составляет около 250 млн рублей, сообщил директор филиала системного оператора Единой энергетической системы - Новосибирского регионального диспетчерского управления - Дмитрий Махиборода.

"В 2025 году нами предложен, АО "РЭС" и техническим руководством аэропорта согласован перечень технических мероприятий, обеспечивающих полноценное резервирование. Строительство отпаечной линии 110 кВт ориентировочной длиной 4 км и расширение подстанции "Новапорт" с установкой линейного измерителя для обеспечения возможностей подключения резервной линии 110 кВт. По оценке сетевой компании, ориентировочная стоимость предлагаемых мероприятий составляет около 250 млн рублей", - сказал он. Махиборода уточнил, что сейчас управление ожидает решение собственника по выделению финансирования и реализации мероприятий в рамках процедуры технологического присоединения.

Директор филиала пояснил, что разрешенная мощность аэропортового комплекса составляет 20 МВт, фактический максимум в 2024 году составил 14 МВт. К 2030 году предусмотрено увеличение общей мощности до порядка 30 МВт. По словам Махибороды, сейчас внешнее электроснабжение аэропорта осуществляется по двум ЛЭП на одних опорах и реализация мероприятий позволит повысить надежность энергоснабжения аэропорта.

Собственник намерен завершить второй этап реконструкции аэропорта в 2026 году, подтвердил в ходе встречи губернатор региона Андрей Травников. "Этап охлаждения экономики российской все-таки, надеемся, закончится в следующем году, и проект будет реализован", - сказал он.

Об энергоснабжении в Сибири

Во вторник глава системного оператора Федор Опадчий презентовал представителям власти в Новосибирске комплекс зданий двух диспетчерских центров - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ) и "Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай". Общая площадь зданий превышает 16,5 тыс. кв. м. Стоимость проекта составила порядка 6 млрд рублей. В новый диспетчерский центр было переведено оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Также состоялся перевод функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом работы Объединенной энергосистемы Сибири из Кемерово. Создание нового центра позволило ускорить принятие диспетчерами оперативных решений, добиться большей эффективности планирования.

По данным ОДУ, объем энергопотребления в Сибири растет, что связано с активным развитием промышленности. Наибольший прирост в 2024 году отмечен в Республике Алтай (+10,7%), что связано с развитием внутреннего туризма, в Республике Бурятия (+8,8%) в связи с вводом в работу Озерного ГОК и ростом потребления компании Бурятзолото, в Иркутской области (+7,2%) в связи с набором мощности Тайшетским алюминиевым заводом, ростом потребления Иркутской нефтяной компании и майнингом криптовалют до введения запрета.

По прогнозу, к 2030 году потребление электроэнергии вырастет на 67,5 млрд кВт⋅ч (+32%) по отношению к 2020 году и составит 276,9 млрд кВт⋅ч. По итогам 2024 года выработка составила 233,7 млрд кВт⋅ч. Рост обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов в добывающей промышленности, увеличением потребления РЖД в рамках реализации второго этапа развития Восточного полигона, набором нагрузки алюминиевыми заводами.