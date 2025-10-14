Nikkei обвалился на 2,58% из-за политической нестабильности в Японии

По итогам торгового дня индекс биржи потерял 1 241,48 пункта

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Ключевой индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи Nikkei во вторник обвалился на 2,58% на фоне политической нестабильности в стране из-за распада правящей коалиции. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгового дня индекс Nikkei потерял 1 241,48 пункта (2,58%), упав до отметки в 46 847,32 пункта. Главная причина обвала, по мнению местных аналитиков, - обеспокоенность инвесторов из-за политической нестабильности в стране, вызванной распадом правящей коалиции под предводительством Либерально-демократической партии (ЛДП). Отмечается, что инвесторы связывали большие ожидания с фискальной политикой властей при новом премьер-министре, которым должна была с большой долей вероятности стать новый председатель ЛДП Санаэ Такаити, однако из-за выхода из правящей коалиции партии "Комэйто" возникла ситуация, при которой оппозиция может перехватить власть в стране, которая с 2012 года находилась в руках ЛДП.

Курс йены к доллару на этом фоне укрепился на 0,57%, до отметки в 151,96-151,97 иены за доллар.