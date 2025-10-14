На "Госуслугах" появилась возможность подключения доверенного контакта

Это поможет защитить аккаунт от мошенников

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Возможность подключения доверенного контакта для защиты аккаунта появилась на "Госуслугах". Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Главное правило защиты учетной записи на "Госуслугах" - никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией "Госуслуг" - возможностью выбрать доверенный контакт", - сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что таким контактом может быть родственник или близкий друг, у которого не будет доступа к личному кабинету, но которому будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля.

Для подключения необходимо войти в личный кабинет на "Госуслугах" и выбрать в разделе "Безопасность" опцию "Доверенный контакт", затем "Добавить" и указать данные доверенного контакта. После чего нужно отправить приглашение, которое придет в личный кабинет приглашенного.

Согласно сообщению, функция доступна всем пользователям "Госуслуг" старше 14 лет, а доверенный контакт может быть только один, при этом у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей. Среди требований к доверенному контакту: возраст от 18 лет, наличие гражданства РФ, подтвержденная учетная запись на "Госуслугах" и сведения о паспорте РФ и актуальном номере телефона в личном кабинете. "Отключить доверенный контакт или, при желании, указать другого человека можно в любой момент в личном кабинете", - заключили в министерстве.