Мантуров: Роскосмос реализует корпоративную программу роботизации

По словам первого вице-премьера России, корпорация также проводит автоматизацию процессов на всех этапах жизненного цикла

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Роскосмос уже осуществляет корпоративную программу роботизации, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Роскосмос уже реализовывает корпоративную программу роботизации", - сказал он.

По словам Мантурова, для максимальных эффектов на ключевых предприятиях проводятся технологические аудиты, что позволяет выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации.

"Помимо внедрения роботизированных решений, речь идет про автоматизацию процессов на всех этапах жизненного цикла. В этом контексте хотел бы отметить стратегическую задачу перевода производства малых и средних космических аппаратов со стапельного на поточный принцип сборки", - подчеркнул первый вице-премьер.