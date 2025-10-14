Садовничий: прогноз потребностей в кадрах в России должен иметь научную основу

Глава МГУ предложил создать рабочую группу Российского союза ректоров для разработки принципов формирования и структуры перечня приоритетных специальностей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров (РСР) Виктор Садовничий указал на важность создания в России научно обоснованной модели прогноза потребностей в кадрах высокой квалификации.

"Я бы хотел отметить особую важность создания научно обоснованной модели прогноза потребностей в кадрах высокой квалификации для реализации национальных целей РФ и формирования понятных и эффективных механизмов распределения контрольных цифр приема в региональном и отраслевом разрезах. Считаю, что участие РСР и региональных советов ректоров как в определении прогноза потребностей в кадрах, так и в распределении КЦП чрезвычайно важным", - сказал Садовничий, выступая на заседании совета Российского союза ректоров (РСР).

Он также предложил создать рабочую группу Российского союза ректоров для разработки принципов формирования и структуры перечня приоритетных специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, учитывающего новую систему уровней и квалификаций и ориентированного на задачи научно-технологического суверенитета страны.

"Это позволит осуществлять взаимодействие с Министерством науки и высшего образования, с Министерством труда, с Российской академией наук, а также с нашими коллегами из дружественных стран", - добавил Садовничий.