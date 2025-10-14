Посол Венесуэлы отметил развитие cотрудничества с Россией в области энергетики

Хесус Веласкес напомнил о пяти совместных нефтедобывающих предприятий в Венесуэле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Венесуэла и Россия активно развивают сотрудничество в сфере разведки и добычи нефти. Об этом заявил журналистам посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"Оно активно развивается, у нас уже довольно давно есть пять совместных нефтедобывающих предприятий в Венесуэле. Там налажено активное сотрудничество в области разведки, добычи и сбыта нефти. Точных цифр я не могу вам назвать, но соглашение об энергетическом сотрудничестве действует, как и все другие соглашения, которые мы подписали с Российской Федерацией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

О соглашениях

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали 7 мая договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами, предусматривающий усиление взаимодействия в экономике, энергетике, горнодобывающей промышленности и других стратегических отраслях.

В ноябре 2024 года в Каракасе на XVIII заседании межправительственной комиссии высокого уровня страны подписали 17 новых соглашений о сотрудничестве до 2030 года. Среди них - план развития ключевых направлений до 2030 года, соглашение в области науки и технологий, а также меморандум между государственной компанией PDVSA и Казанским федеральным университетом по подготовке и консультированию в нефтегазовой и нефтехимической сферах.

Всего, по данным венесуэльских властей, между двумя государствами заключено более 350 двусторонних документов, закрепляющих стратегическое партнерство.