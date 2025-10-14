G7 и ЕС вместе отреагируют на ужесточение экспорта редкоземов из Китая

Меры КНР рассматриваются как неоправданные, заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович

© Bert van Dijk/ Moment/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС и страны Группы семи (G7) совместно отреагируют на ужесточение мер контроля в отношении экспорта редкоземельных элементов (РЗЭ) со стороны Китая.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят пошлины на 100% в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.

"Эти меры [Китая] рассматриваются как неоправданные и, конечно же, создают множество проблем и сложностей для европейских компаний и европейской промышленности. <...> У меня состоялся первый обмен мнениями с некоторыми из наших партнеров по G7, включая американских коллег, и я знаю, что на встрече министров финансов и саммите G7 в среду также будет обсуждаться этот вопрос", - сказал Шефчович по прибытии на встречу министров торговли стран ЕС в датском Хорсенсе. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.

Еврокомиссар добавил, что он провел разговор с главой Минторга США Говардом Латником, в ходе которого они договорились, что "было бы желательно после первого обсуждения также провести видеоконференцию [в формате] G7 в ближайшее время".

Ранее газета Financial Times сообщала, что США "намереваются потребовать от компаний, экспортирующих программное обеспечение в Китай, получать лицензию, что может оказать серьезное влияние на китайскую промышленность", если Пекину и Вашингтону не удастся договориться в этой сфере.