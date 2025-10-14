Законопроект о беспилотном транспорте намерены внести в кабмин в 2026 году

Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел совещание по развитию отрасли

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу и профильным ведомствам разработать законопроект о беспилотном движении, внести этот документ в правительство планируется в первом квартале 2026 года, говорится в сообщении кабмина РФ.

Савельев провел совещание по развитию беспилотного транспорта, на котором был утвержден план по внедрению на российских дорогах транспортных средств пятого уровня автоматизации - полностью беспилотных грузовых автомобилей. Новый этап развития предполагает создание правовой базы, тестирование технологий и подготовку концепции рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года, отмечает кабмин.

"Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами поручено разработать законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его внесение в правительство запланировано на I квартал 2026 года", - говорится в сообщении.