ФАС завела дело за распространение звуковой рекламы в самолете

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело за распространение звуковой рекламы в самолете, сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании "Победа" содержат признаки нарушения рекламного законодательства.

"Ведомство установило, что аудиоролик распространялся по маршруту "Москва - Сочи". В нем сообщалось о высокой ставке по вкладам в банке", - сказали в ФАС.

Там напомнили, что согласно действующему законодательству не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

"В случае установления их вины ведомство применит меры административного воздействия", - указали в ФАС.