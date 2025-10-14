Военный бюджет ЕС планируют увеличить более чем в пять раз

Показатель планируется довести до € 131 млрд с € 25,5 млрд, объявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс

Объявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс © Marek Antoni Iwańczuk via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028-2034 годы, доведя военные расходы сообщества до € 131 млрд с € 25,5 млрд, заложенных в бюджетном плане на 2021-2027 годы. Об этом объявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции по безопасности в Брюсселе.

"Еврокомиссия предложила оборонный бюджет Евросоюза в следующем многолетнем бюджетном плане в пять раз больше [чем предыдущий] - до 131 млрд евро на военные нужды и космос", - заявил Кубилюс. Семилетний бюджетный план Евросоюза еще должны до конца 2026 года утвердить все страны ЕС, но сомнений в этом практически нет.

При этом, по его словам, если все страны ЕС доведут свои военные расходы хотя бы до 3% ВВП к 2028 году (в рамках выполнения плана НАТО по их увеличению до 5% к 2035 году), то суммарные военные расходы всех 27 стран ЕС в 2028-2035 году составят € 4,2 трлн.

Евросоюз до 2024 года фактически не имел военных функций, все компетенции по национальной обороне принадлежали исключительно странам - членам. В бюджете ЕС были заложены лишь незначительные ассигнования на стимулирование военных разработок и поддержание зарубежных миссий ЕС, утвержденных странами-членами.

С начала российской СВО на Украине Еврокомиссия приступила к фактической узурпации оборонных функций, сначала перетягивая на себя решения по отдельным военным проектам и программам в Европе, а затем самостоятельно провозгласила курс на милитаризацию ЕС. Процесс присвоения военных полномочий фактически завершился после создания осенью 2024 года в составе второй Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен впервые в истории блока поста еврокомиссара по обороне. На эту должность решением фон дер Ляйен был назначен литовец Андрюс Кубилюс, который на внешнем силовом треке должен был работать в тандеме с новой главой евродипломатии эстонкой Каей Каллас.

С этого момента Еврокомиссия получила как институциональные, так и кадровые возможности для контроля процесса милитаризации Европы, хотя ни в одном из базовых соглашений Евросоюза такие ее полномочия не прописаны.