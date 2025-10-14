В России начали делать станки для автоматической клепки панелей самолетов

Первую установку передали в Нижний Новгород для производства фюзеляжа МС-21, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Сандимиров/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Станки для автоматической клепки панелей самолетов начали делать в России, первая установка уже передана в Нижний Новгород для производства фюзеляжа самолета МС-21. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Мы начали делать станки для автоматической клепки панелей воздушных судов. Первая установка передана в Нижний Новгород для производства фюзеляжа МС-21", - сказал он.

В 2026-2027 годах планируется поставить еще четыре таких автомата, отметил министр.

"В привязке к технологическому треку мы закладываем сквозную цифровизацию авиастроения, начиная с проектирования и до испытаний, снижение трудозатрат и работу с кадрами. В целом по итогам реализации программы планируем повысить производительность 16 ключевых предприятий отрасли более чем на 30%", - добавил Алиханов.