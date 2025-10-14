Ковальчук: точность системы определения качества вина составляет почти 100%

Разработка позволила выявить большое количество подделок среди импортных вин, рассказал президент НИЦ "Курчатовский институт"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Точность определения состава вина в бутылке с помощью созданной российскими учеными системы анализа составляет почти 100%, сказал журналистам президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Ранее ученый сообщал о том, что созданная в РФ система анализа качества вина позволяет определять сортовой состав, условия произрастания и год выпуска напитка.

"Почти со стопроцентной гарантией можем определить сортовой состав того, что налито в бутылку. Это делается на основе масс-спектрометрии и хроматографии", - сказал он.

Ковальчук отметил, что разработка позволила выявить большое количество подделок среди импортных вин, представленных на российском рынке.

"Огромное количество подделок. Наши вина - все исключительно правильные. А вот тот импорт, который у нас на рынке, особенно в среднем ценовом сегменте, - здесь было выявлено достаточно много подделок", - добавил он, уточнив, что характер подделок со временем меняется. Сейчас в их основе чаще используются не спирт, сахар и красители, а "технические" сорта винограда, которые не применяются в виноделии.