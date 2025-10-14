Потребление в энергосистеме Сибири к 2030 году вырастет на треть

Прогнозируемый рост показателей ожидается, в частности, за счет реализации крупных инвестиционных проектов в добывающей промышленности

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири к 2030 году увеличится на 33% по отношению к показателям 2020 года. Такие данные приводятся в сообщении "Системного оператора".

"Согласно расчетам "Системного оператора", к 2030 году потребление электроэнергии в ОЭС Сибири увеличится по отношению к 2020 году на 33%. Прогнозируемый рост показателей ожидается за счет реализации крупных инвестиционных проектов в добывающей промышленности, набора нагрузки алюминиевыми заводами, увеличения потребления РЖД в рамках реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог", - отметили в регуляторе.

В СО ЕЭС пояснили, что ключевые решения, которые обеспечат удовлетворение растущих потребностей социально-экономического развития, заложены Схему и программу развития электроэнергетических систем на 2025-2030 годы и Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В энергосистеме Сибири предусмотрен ввод более 17 ГВт электрогенерации.

"В результате установленная мощность электростанций должна увеличиться на 31% (к значению установленной мощности электростанций ОЭС Сибири на 01.01.2025) за счет угольной, гидро-, атомной и солнечной генерации", - подчеркнули в "Системном операторе".