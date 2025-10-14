РБК: банки разрабатывают концепцию новой платежной системы

Основное внимание планируется уделить развитию альтернативных способов оплаты по QR-кодам, с использованием биометрии и технологии Bluetooth

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сбер, Альфа-банк и Т-банк разрабатывают концепцию новой национальной платежной системы, которая будет развивать альтернативные способы платежей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседников в банках.

Вице-президент Т-банка Сергей Хромов сообщил, что платежное объединение банков находится в стадии подготовки концепции, которая в дальнейшем будет представлена Банку России. Возможными учредителями могут стать Сбер, Альфа-банк и Т-банк, к проекту могут присоединиться и другие участники рынка.

Новая система, как отмечают участники проекта, не нацелена на конкуренцию с действующими картами "Мир". Основное внимание планируется уделить развитию альтернативных способов оплаты по QR-кодам, с использованием биометрии и технологии Bluetooth. По предварительным оценкам, объем инвестиций в создание системы может составить около 10 млрд рублей.