Адвокат назвал предъявленные Карапетяну обвинения "сказкой Диснейленда"

Роберт Амстердам добавил, что он собирается обратиться в европейские инстанции, "чтобы все узнали, как действует премьер-министр Армении" Никол Пашинян

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Предъявленное российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, ранее задержанному в Ереване, новое обвинение в отмывании денег является "сказкой Диснейленда". Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил его международный адвокат, гражданин США Роберт Амстердам.

"Это сказка Диснейленда, мы не имеем понятия, о чем это обвинение. Я защищаю людей и деятелей оппозиции в разных частях света уже 45 лет и никогда не видел ничего подобного, даже в африканских странах", - отметил он, добавив, что "премьер-министр Армении заключает под арест всех тех, кто является его политическим или религиозным противником".

Адвокат добавил, что в течение одного месяца он собирается обратиться в европейские инстанции, "чтобы все узнали, как действует премьер-министр Армении".

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила ТАСС 13 октября, что Карапетяну было предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. Если вина его будет доказана, то по этой статье ему может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и впоследствии продлевал арест. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыты некоторые пиццерии ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.