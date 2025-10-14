Минпромторг, "Яндекс" и Сбер работают над стандартом программирования роботов

Стандарт позволит упростить интеграцию роботов в работу предприятий и облегчит стартапам вход на рынок робототехники, отметил глава ведомства Антон Алиханов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ работает с "Яндексом" и Сбером над созданием унифицированного стандарта программирования роботов, заявил глава министерства Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Чтобы ускорить процесс роботизации также важно настроить машинное обучение и подготовку персонала. Сейчас с "Яндексом" и Сбером мы работаем над созданием открытого унифицированного стандарта программирования роботов и робототехнических устройств", - сказал он.

Министр отметил, что стандарт позволит упростить интеграцию роботов в работу предприятий и облегчит стартапам вход на рынок робототехники за счет единых правил, понятных производителям и потребителям.