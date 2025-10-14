АТОР отметила удвоившийся спрос на новогодние туры в теплые страны

В топ-5 самых бронируемых зарубежных направлений на новогодние праздники вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спрос российских туристов на туры в страны с теплым климатом на новогодние праздники вырос вдвое по сравнению с октябрем прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным статистики продаж ведущих игроков рынка, в октябре спрос на новогодние туры в теплые страны вырос вдвое. Туроператоры предупреждают: к декабрю мест на рейсах и номеров в отелях на популярных зарубежных направлениях на Новый год не останется", - говорится в сообщении.

В топ-5 самых бронируемых зарубежных направлений на новогодние праздники вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. На эти страны приходится значительная доля в общем объеме продаж: по разным оценкам, сейчас ОАЭ занимают от 21% до 29%, Таиланд - от 16% до 25%, Египет - от 16% до 23%. В топ-10 по спросу на новогодние каникулы также входят Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия.

По мнению экспертов Space Travel, текущее лидерство ОАЭ в новогоднем рейтинге ожидаемо, поскольку сейчас это наиболее обеспеченное перевозками направление с разнообразной отельной базой и хорошо знакомым туристам продуктом.

По итогам новогодних праздников лидером спроса, скорее всего, станет Египет, спрос на который уже вырос в три-шесть раз к прошлому году благодаря доступным ценам, большому выбору отелей с системой "все включено" и расширению полетных программ туроператоров, отметили в АТОР.

Там также подчеркнули, что Вьетнам в прошлом году не входил в пятерку лидеров, а сейчас демонстрирует рост спроса до пяти раз в годовом выражении, что связано с появлением чартерных программ в Нячанг и Фукуок.