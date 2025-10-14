Решетников: производительность труда в РФ пять лет росла выше, чем в Германии

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что выдержать такие темпы можно только за счет комплексной работы с производительностью

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Производительность труда в России за последние пять лет росла в среднем на 1,5% ежегодно, что выше показателей Германии, Южной Кореи, сопоставимо с США. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме.

"В следующие шесть лет производительность должна вырасти на 21%, минимум по 2,5% в год. Это весьма амбициозная цель, потому что за последние пять лет производительность труда в России росла в среднем на 1,5% ежегодно. Это выше, чем в Германии, Южной Корее, Японии, сопоставимо с Соединенными Штатами и Индией. В последние два года, когда наша экономика росла высокими темпами, ускорилась и производительность - до 2,7%", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в условиях, когда экономика замедляется, а кадры - главный дефицитный ресурс, выдержать такие темпы можно только за счет комплексной работы с производительностью на всех уровнях экономики. Это в том числе снижение незавершенного производства, снижение брака и загрузка мощностей.

"В предыдущие шесть лет в рамках нацпроекта этими вопросами занимались эксперты федерального и регионального центров компетенции. Проект финансировался в рамках целого национального проекта по производительности труда. В результате этой работы было охвачено 7 тысяч компаний реального сектора экономики. Это дало 400 млрд рублей добавленной стоимости и снижение потребности в кадрах на 130 тысяч человек", - сообщил глава Минэкономразвития.

По его словам, на сам проект было потрачено 28 млрд рублей из федерального бюджета, то есть окупаемость - почти 20 раз.

"Работа с реальным сектором продолжается. К 2030 году мы охватим до 40% предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Это еще 7 тысяч компаний, причем уже не только из промышленности, но и других секторов экономики. Далее мы выходим на отраслевой уровень. Здесь в работу включаются все отраслевые ведомства", - добавил Решетников.