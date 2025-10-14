В России создадут беспилотный грузовик пятого уровня автоматизации

Опытный образец намерены протестировать в 2026 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Опытный образец полностью беспилотного грузового автомобиля пятого уровня автоматизации планируется разработать и протестировать в РФ в следующем году, сообщил кабмин по итогам совещания под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева по развитию беспилотного транспорта.

Высокоавтоматизированные транспортные средства пятого уровня автоматизации передвигаются по дорогам без сопровождения водителя.

Как отмечается в сообщении кабмина, утвержденный план развития беспилотного грузового движения предусматривает расширение территории эксплуатации таких автомобилей в рамках экспериментального правового режима и открытие новых трасс для движения беспилотных грузовиков. В частности, до конца 2026 года будет создана и введена в эксплуатацию система цифровых двойников для их движения, включающая трассу М-12 "Восток".

"Также в 2026 году запланировано создание и тестирование опытного образца ВАТС пятого уровня автоматизации управления", - говорится в сообщении.