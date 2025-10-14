AFP: Франция ради экономии откажется от индексации пенсий в 2026 году

Кроме того, правительство, помимо заморозки пенсий на нынешнем уровне, в течение 2026 года планирует убрать 10-процентный налоговый вычет для пенсионеров

Редакция сайта ТАСС

© gubert/ Shutterstock/ FOTODOM

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Франции на 2026 год, подготовленный правительством, предусматривает отказ от индексации пенсий, а также сокращения в госсекторе и увеличение налоговой нагрузки. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его информации, правительство, помимо заморозки пенсий на нынешнем уровне, в течение следующего года планирует убрать 10-процентный налоговый вычет для пенсионеров, заменив его фиксированной суммой в размере €2 тыс. на человека. Параллельно власти намерены заморозить на уровне 2025 года все социальные выплаты, в том числе семейные пособия. Также в бюджете запланировано увеличение расходов на медицинское страхование на 1,6%, до €270,4 млрд, что "значительно меньше естественного роста расходов" и позволит таким образом сэкономить €7,1 млрд в сфере здравоохранения.

Что касается налоговой нагрузки, то правительство намерено продлить на год вводившийся в качестве временной меры дифференциальный налог на самые высокие доходы, применяемый к домохозяйствам, доход которых превышает €250 000 для одиноких и €500 000 для пар. Ставка по нему составит 20%, что должно обеспечить приток в казну €6,5 млрд. Государство планирует заморозить шкалу подоходного налога, за счет чего рассчитывает получить в бюджет €1,9 млрд. Среди нововведений фигурирует налог на холдинговые компании, призванный "пресечь стратегии уклонения от уплаты налогов путем накопления нераспределенной прибыли в компаниях, которая таким образом не облагается налогом", и налог на небольшие посылки из неевропейских стран.

Чтобы сохранить обещанный курс на снижение бюджетного дефицита до уровня 4,7%, правительство намерено сократить более 3 тыс. служащих в различных госагентствах и структурах. В то же время правительство намерено сохранить курс на увеличение расходов на оборону на €6,7 млрд по сравнению с показателем текущего года.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня "АА-" до уровня "А+" со стабильным прогнозом. Новый рейтинг является худшим за всю историю Франции. К настоящему моменту госдолг республики превысил 3,4 трлн евро и продолжает увеличиваться.