ЕС оштрафовал Gucci, Chloé и Loewe на €157 млн за нарушение правил конкуренции

По данным расследования, компании ограничивали возможности независимых сторонних ретейлеров устанавливать собственные цены на товары модных домов

© Lisa Maree Williams/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия оштрафовала модные компании Gucci, Chloé и Loewe более чем на €157 млн за установление цен перепродажи, что является нарушением правил ЕС о конкуренции. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Расследование ЕК установило, что эти три компании "ограничивали возможности независимых сторонних ретейлеров, с которыми они сотрудничают, устанавливать собственные цены на товары модных домов", говорится в документе.

"Подобное антиконкурентное поведение приводит к повышению цен и ограничению выбора для потребителей. Штрафы <...> составили в общей сложности более €157 млн", указывается в заявлении ЕК.