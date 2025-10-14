Алиханов: менее 2,5 млрд рублей выделили в 2025 году на роботизацию

В следующие годы на это направление планируется выделить больше средств

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Меньше 2,5 млрд рублей было направлено в текущем году на развитие робототехники в РФ, но в последующие годы планируется выделение больших средств на это направление. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Госдуме.

Так, в 2026-2028 годах планируется выделить около 43 млрд рублей на меры поддержки по роботизации.

"В этом году чуть меньше двух с половиной миллиардов рублей именно по части робототехники было направлено на меры поддержки. Тем не менее, в следующей трехлетке, во внесенном в проекте бюджета на 2026-2028 годы, цифры уже совсем другие. В следующем году - больше 9 млрд рублей, в 2027 году - больше 11 млрд рублей и в 2028 году - почти 23 млрд рублей исключительно на меры поддержки по роботизации", - сказал он.

К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по роботизации. В настоящее время страна находится на 41 строчке, заявил Алиханов. "Уверен, что с текущим темпом, теми мерами поддержки и вашей поддержкой бюджета на следующую трехлетку мы эту задачу выполним", - подчеркнул министр.