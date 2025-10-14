"Россети" на РЭН подпишут соглашения о развитии технологий в энергетике

Компания обеспечит надежное электроснабжение основной площадки форума - Центрального выставочного зала "Манеж"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Делегация группы "Россети" во главе с генеральным директором Андреем Рюминым примет участие в мероприятиях деловой программы "Российской энергетической недели" (РЭН) и проведет серию встреч с российскими и зарубежными партнерами. На полях форума также будут подписаны соглашения, направленные на развитие электротехнической промышленности и отраслевой испытательной базы, внедрение передовых решений, включая технологии искусственного интеллекта, сообщили в компании.

В рамках подготовки к РЭН компанией был выполнен необходимый комплекс организационных и технических мероприятий, проведены противоаварийные тренировки и аудит объектов сетевого комплекса.

С 14 октября функционирует Ситуационно-аналитический центр. На случай восстановительных работ будут дежурить 86 бригад компаний, задействованных в усиленной схеме эксплуатации инфраструктуры. Главным энергетиком "Российской энергетической недели" назначен заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов.

РЭН - одно из крупнейших событий мировой энергетики, в котором ожидается участие более 5 тыс. представителей из 85 стран. "Россети" - стратегический партнер форума.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.