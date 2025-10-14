Путин провел встречу с Потаниным

Президент России и глава "Норникеля" обсудили влияние на экологию и социальную программу компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным. На ней обсуждались тема влияния на экологию, редкие металлы и социальная программа компании.

"Владимир Олегович, вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они реально работали и улучшали экологическую ситуацию. Действительно выбросы уменьшались?" - поинтересовался Путин.

Глава "Норникеля" заверил, что выбросы уменьшаются и технологии действительно работают. Кроме того, отметил он, в компании созданы новые системы, которые позволяют прогнозировать объемы выбросов.

"Я знаю, что у компании солидная социальная программа была всегда", - продолжил президент. Потанин подтвердил, что у "Норникеля" есть соглашение с правительством Красноярского края и городом на 80 млрд рублей. Кроме того, отметил он, еще 100 млрд рублей вкладывается в другие программы города, которые не вошли в соглашение.

Поинтересовался Путин и редкими металлами: "У вас же не только никель, у вас там и платиноиды, да?"

Потанин уточнил, что есть и платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, компания целиком покрывает потребность в них в России, а излишки успешно реализуются на внешнем рынке.