ВЭБ.РФ за девять месяцев заработал для будущих пенсионеров свыше 335 млрд рублей

Доходность в годовом выражении достигла 18,73% по расширенному портфелю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан за январь - сентябрь текущего года составил свыше 335 млрд рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Свыше 335 млрд рублей составили доходы от размещения ВЭБ.РФ накоплений граждан по итогам 9 месяцев 2025 года (329,9 млрд рублей по расширенному портфелю и 6,17 млрд рублей по портфелю государственных ценных бумаг). Доходность в годовом выражении достигла 18,73% по расширенному портфелю и 17,53% по портфелю госбумаг", - говорится в сообщении.

"Портфели накоплений продемонстрировали хорошую защиту от рыночного риска, результат по доходности существенно превышает инфляцию - как по итогам 9 месяцев 2025 года, так и на долгосрочной дистанции - в 5, 10 и 15 лет. Накопления будущих пенсионеров прирастают", - сказал управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, доход по портфелям накоплений в основном был обеспечен купонными и процентными платежами, свой вклад внесла и положительная переоценка по облигациям. "Структура вложений по отраслям созвучна стратегическим приоритетам ВЭБа - инфраструктура, экономика городов и опорных населенных пунктов, проекты технологического лидерства и расширение экспортных возможностей российских предприятий. Ключевое отличие 2025 года - довольно привлекательные условия по долгосрочным выпускам облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированной ставкой купона, по итогам 9 месяцев мы увеличили долю государственных ценных бумаг приблизительно на 5%", - сказал Попов.

Отмечается, что государственная управляющая компания ВЭБ.РФ работает со средствами пенсионных накоплений порядка 37 млн клиентов Социального фонда России, которые не переводили накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и не выбирали портфель государственной управляющей компании или портфели частных управляющих компаний Социального фонда России. Кроме того, в управление ВЭБ.РФ также передаются средства клиентов негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний, лицензии которых ранее были отозваны или сданы.

"Расширенный портфель ВЭБ.РФ по итогам 9 месяцев превысил 2 654 млрд рублей. Совокупные активы в портфеле госбумаг по итогам трех кварталов составили 52,45 млрд рублей", - отмечается в сообщении.