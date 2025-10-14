Bloomberg: мировой спрос на шоколад остается низким

При этом рынок какао-бобов вернулся к низким ценам

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Производители шоколада фиксируют падение спроса на свою продукцию, несмотря на возвращение рынка какао-бобов к низким ценам и замену данного сырья более дешевыми растительными аналогами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Производители приняли меры по сокращению использования какао-продуктов. Неужели они теперь быстро вернутся к прежнему [объему]? Не думаю", - отметила директор консалтинговой компании J. Ganes Consulting Джуди Гейнс.

Эксперты отмечают, что несмотря на недавнее снижение фьючерсов на какао вдвое с декабрьского пика, шоколатье продолжают работать с запасами, закупленными на пике цен. После падения цен на какао-масло на 75% в 2025 году переработка бобов стала нерентабельной по сравнению с использованием других растительных аналогов.

В публикации говорится, что потребители уже ощутили последствия кризиса: в Северной Америке продажи шоколадных конфет рухнули на 21% за год. Как отмечает старший аналитик нидерландского кооперативного банка Rabobank Джулия Бюх, отрасль вступает в "новую норму" с высокими издержками, требующую постоянной адаптации от всех участников рынка.

Эксперты сходятся во мнении, что сочетание дорогих традиционных сладостей и более дешевой продукции с заменителями какао создает неопределенность для долгосрочного прогноза спроса на какао-бобы в мире.