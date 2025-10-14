Эксперт Умунна: США не смогут развивать энергозатратный ИИ без солнечной энергии

В Соединенных Штатах уделяют большое внимание геотермальной и атомной энергетике, однако этого недостаточно для обеспечения растущих потребностей в электроэнергии с развитием искусственного интеллекта, отметил руководитель отдела глобальных устойчивых решений американского финансового холдинга JPMorgan

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Соединенным Штатам будет трудно преуспеть в сфере искусственного интеллекта (ИИ) после отказа президента США Дональда Трампа от солнечной и ветровой энергетики, поскольку для обеспечения потребностей нейросетей в электричестве нужно использовать все доступные источники энергии. Такое мнение выразил руководитель отдела глобальных устойчивых решений американского финансового холдинга JPMorgan Chase Чака Умунна.

"Нам нужна энергия из всех источников. <...> Думаю, что сложно представить ситуацию, в которой им (США - прим. ТАСС) не придется использовать эти источники энергии", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV в ответ на вопрос журналиста о том, смогут ли Соединенные Штаты развивать сферу ИИ на фоне нынешнего отношения Трампа к солнечной и ветровой энергии.

При этом он отметил, что в США уделяют большое внимание геотермальной и атомной энергетике, однако этого недостаточно для обеспечения растущих потребностей в электроэнергии с развитием ИИ. По его мнению, на внедрение атомной энергетики "потребуются годы".

Во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что не верит предупреждениям об изменении климата, назвал их "величайшим мошенничеством". Ранее администрация Трампа свернула программы поддержки развития возобновляемых источников энергии, делая ставку на ископаемое топливо. В июле текущего года американский президент подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику.