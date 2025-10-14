В Оренбургской области вырос намолот зерна

В регионе составили программу социально-экономического развития на ближайшие 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 4 млн тонн зерна намолотили в Оренбургской области в 2025 году, что на 10% выше показателя прошлого года. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"В этом году действительно рекордный урожай у нас. Мы намолотили уже более 4 млн тонн [зерна], и еще у нас 1,2 млн подсолнечника. В прошлом году было 3,8 млн тонн, на 10% выше в этом году. Естественно, это повышение механизации. Мы одни из лидеров по закупке сельхозтехники: в этом году мы приобрели 386 единиц техники", - сказал Солнцев.

Губернатор, отвечая на вопрос Матвиенко, уточнил, что приобретенная техника является отечественной.

Также Солнцев рассказал, что в регионе составили программу социально-экономического развития на ближайшие 10 лет. "Хорошо, что на 10 лет. <…> Надо видеть стратегию развития области, под это уже вести соответствующую политику", - отметила Матвиенко.