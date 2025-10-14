Задолженность ООО "ЦентрЭнерго" перед АО "Мосэнергосбыт" превысила 63 млн рублей

Собеседник агентства отметил, что задолженность ООО "ЦентрЭнерго" перед АО "Мосэнергосбыт" создает риски для конечных потребителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сумма исполнительного производства в отношении ООО "ЦентрЭнерго" превысила 63 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосэнергосбыт".

"АО "Мосэнергосбыт" продолжает работу по взысканию многомиллионной задолженности с ООО "ЦентрЭнерго". В настоящее время в отношении энергосбытовой компании службой судебных приставов (ФССП) ведется исполнительное производство на сумму свыше 63 млн рублей. В рамках процедуры взыскания судебными приставами-исполнителями проводится работа по выявлению и аресту дебиторской задолженности ООО "ЦентрЭнерго" перед конечными потребителями электроэнергии", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что задолженность ООО "ЦентрЭнерго" перед АО "Мосэнергосбыт" создает риски для конечных потребителей. "Сокрытие информации о наличии и объеме задолженности перед ООО "ЦентрЭнерго" может повлечь за собой административную и уголовную ответственность для потребителей", - добавили в пресс-службе.

Параллельно с этим развивается дело о банкротстве ООО "ЦентрЭнерго", инициированное АО "Мосэнергосбыт" в Арбитражном суде Московской области в октябре 2024 года. В рамках дела рассматривается требование на сумму 44,6 млн рублей. В случае его неудовлетворения 22 октября 2025 года в отношении ООО "ЦентрЭнерго" будет введена процедура банкротства.

"Это повлечет наложение всех ограничений, предусмотренных федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также проведение детального анализа всех финансово-хозяйственных операций компании, начиная с 2021 года. Подобный анализ неизбежно затронет всех контрагентов "Центрэнерго". Рекомендуем участникам рынка оценить риски продолжения взаимодействия с ООО "ЦентрЭнерго", чья финансовая неблагонадежность подтверждается судебными и исполнительными производствами", - заключили в пресс-службе компании.