Задолженность ООО "ЦентрЭнерго" перед АО "Мосэнергосбыт" превысила 63 млн рублей
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сумма исполнительного производства в отношении ООО "ЦентрЭнерго" превысила 63 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосэнергосбыт".
"АО "Мосэнергосбыт" продолжает работу по взысканию многомиллионной задолженности с ООО "ЦентрЭнерго". В настоящее время в отношении энергосбытовой компании службой судебных приставов (ФССП) ведется исполнительное производство на сумму свыше 63 млн рублей. В рамках процедуры взыскания судебными приставами-исполнителями проводится работа по выявлению и аресту дебиторской задолженности ООО "ЦентрЭнерго" перед конечными потребителями электроэнергии", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что задолженность ООО "ЦентрЭнерго" перед АО "Мосэнергосбыт" создает риски для конечных потребителей. "Сокрытие информации о наличии и объеме задолженности перед ООО "ЦентрЭнерго" может повлечь за собой административную и уголовную ответственность для потребителей", - добавили в пресс-службе.
Параллельно с этим развивается дело о банкротстве ООО "ЦентрЭнерго", инициированное АО "Мосэнергосбыт" в Арбитражном суде Московской области в октябре 2024 года. В рамках дела рассматривается требование на сумму 44,6 млн рублей. В случае его неудовлетворения 22 октября 2025 года в отношении ООО "ЦентрЭнерго" будет введена процедура банкротства.
"Это повлечет наложение всех ограничений, предусмотренных федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также проведение детального анализа всех финансово-хозяйственных операций компании, начиная с 2021 года. Подобный анализ неизбежно затронет всех контрагентов "Центрэнерго". Рекомендуем участникам рынка оценить риски продолжения взаимодействия с ООО "ЦентрЭнерго", чья финансовая неблагонадежность подтверждается судебными и исполнительными производствами", - заключили в пресс-службе компании.