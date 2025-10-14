МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2025 году до 0,6%

Оценка на 2026 год осталась без изменений

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России в 2025 году - до 0,6%, оценка на 2026 год осталась без изменений - 1%. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

Прогноз на текущий год был снижен на 0,3 п. п. по сравнению с оценками фонда, представленными в июле. В следующем году специалисты МВФ по-прежнему ожидают роста ВВП РФ на 1%. В прошлом году экономика РФ, по данным фонда, выросла на 4,3%. В апреле МВФ оценивал этот показатель в 4,1%.

"Прогнозируется значительное снижение темпов роста в странах Европы с формирующимся рынком и в развивающихся странах - с 3,5% в 2024 году до 1,8% в 2025 при умеренном восстановлении до 2,2% в 2026 году, - отмечается в документе. - Это обусловлено главным образом резким снижением темпов роста в России с 4,3% в 2024 году до 0,6% в 2025 году и до 1% в 2026 году".

В докладе относительно изменения оценок роста ВВП в текущем году уточняется: "Пересмотр в сторону понижения по большей части обусловлен недавней публикацией данных, свидетельствующих о концентрации бюджетных расходов в четвертом квартале 2024 года, из-за которой оценки по росту ВВП в 2024 году изменены с 4,1% до 4,3%. Обратный эффект отражен в прогнозе на 2025 год".

По оценкам фонда, в 2024 году инфляция в России составила 8,4%, в 2025 году достигнет 9%, а в 2026 году снизится до 5,2%. В прошлом году уровень безработицы в РФ, по данным МВФ, составил 2,5%, в текущем снизится до 2,4%, а в будущем повысится до 3,1%.

Министерство экономического развития России ранее понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году с 2,5% до 1%, а в 2026 году - с 2,4% до 1,3%. Глава ведомства Максим Решетников 1 октября на заседании программной комиссии "Единой России" заявил, что "период охлаждения экономики будет продолжаться какое-то время, но он рано или поздно закончится".