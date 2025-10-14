МВФ: объем мировой торговли в 2025 году вырастет на 3,6%

Аналитики фонда ожидают, что в 2026 году темпы роста мировой торговли снизятся до 2,3%

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по темпам роста мировой торговли в 2025 году в сторону повышения на 1 процентный пункт, до 3,6%. Об этом говорится в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

Кроме того, аналитики фонда ожидают, что в 2026 году темпы роста мировой торговли снизятся до 2,3%, что на 0,4 процентных пункта выше июльского прогноза.

Неопределенность в мировой торговой политике вынуждает компании снижать инвестиции и оптимизировать запасы продукции на складах. Авторы документа отмечают, что некоторые страны могут выиграть от перераспределения торговых цепочек, однако в целом эффект от такой неопределенности будет негативным.

В докладе подчеркивается, что в первом квартале динамика мировой торговли оставалась позитивной, однако уже во второй четверти года проявились негативные последствия от политики администрации президента США Дональда Трампа.

"Экспорт товаров в США из крупных европейских экономик, в частности, из Германии, Испании и Великобритании, заметно сократился. Однако общий объем экспорта еврозоны остается устойчивым благодаря более значительным торговым потокам внутри Европы", - сказано в документе. Аналитики МВФ отмечают, что неопределенность в мировой торговле сохранится как в текущем, так и в следующем году.