ГД устанавливает штрафы до 10 тыс. рублей для граждан за недекларирование сигарет

Изменения позволят снизить затраты государства на проведение экспертиз для оценки стоимости изъятых предметов административного правонарушения и сократить издержки по административному производству

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о фиксированных штрафах до 10 тыс. рублей для граждан за недекларирование сигарет и алкоголя, если их количество превышает допустимую норму для личного пользования.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июне. Изменения предлагается внести в статью 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Предлагается установить фиксированные штрафы за недекларирование сигарет и алкоголя при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, если их количество превышает допустимую норму, при которой товары личного пользования ввозятся без уплаты пошлин, а именно не более 250 сигарет и не более 10 л алкогольных напитков. Законопроектом предусмотрен штраф для граждан от 5 до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией товаров.

Согласно действующему закону, за недекларирование товаров гражданин может получить штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Как отмечается в пояснительной записке, указанные изменения позволят снизить затраты государства на проведение экспертиз для оценки стоимости изъятых предметов административного правонарушения, сократить издержки по административному производству, обеспечить "процессуальную экономию". "Включение в санкцию части 1 статьи 16.2 Кодекса сигарет (из всего перечня табачных изделий, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза) обусловлено наиболее частым их перемещением. Другие табачные изделия имеют более высокую стоимость и перемещаются физическими лицами реже", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается дополнить новой нормой статью 32.2 КоАП (исполнение постановления о наложении административного штрафа), разрешив иному физическому и юридическому лицу, помимо совершившего правонарушение, оплачивать административный штраф. Авторы проекта поясняют, чтоэта проблематика особенно актуальна при уплате административных штрафов, назначенных иностранным лицам.